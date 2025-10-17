OTRO DESLIZ DE LENIA BATRES “MÁS BIEN IRÍA EN CONTRA”: CAMBIA SU VOTO EN PLENA SESIÓN

La ministra Lenia Batres Guadarrama volvió a protagonizar un momento confuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al equivocarse en su voto durante la sesión del Pleno y corregirlo después de que el asunto ya había sido resuelto. En la discusión del recurso de reclamación 73/2025-CA, sobre la autonomía municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Batres votó primero “con el proyecto, pero por consideraciones distintas”, aunque minutos después interrumpió la sesión para decir: “Perdón, perdón, perdón. Es que… estoy viendo los efectos y no, más bien, disculpen mi confusión”, cambiando su voto a “en contra y con voto particular”.

El cambio alteró momentáneamente el conteo, que pasó de siete votos a favor y dos en contra, a seis en pro y tres en contra. El episodio, transmitido en vivo, reavivó críticas hacia la ministra por sus constantes errores en el Pleno. El recurso fue promovido por el municipio de Puente de Ixtla contra una resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, y la Corte determinó que sí existía un agravio al considerar que dicho tribunal se excedió en sus atribuciones.