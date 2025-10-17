IRÓNICO QUE QUIENES ANTES CRITICABAN LA CENSURA, ENTRE ELLOS MORENA, AHORA INCURRAN EN ESA PRÁCTICA: ÓSCAR OROPEZA

En una publicación en sus redes sociales, el periodista Óscar Oropeza lamentó el regreso a las épocas priístas de censura contra el periodismo crítico, pero lo irónico, resaslta, es que quienes antes lo denunciaban, sobre todo Morena como partido general antes de subir al poder, ahora ejerzan la misma práctica, pues a nivel personal conoce el pasado político de la señora denestable.

“¿Ya vamos a volver a las épocas priístas de censura contra los periodistas? La labor del periodista no es darle gusto a los políticos, sino darle voz a quienes no la tienen y poner luces a donde quienes ostentan al poder no quieren que veamos. Todo político debe aceptar la crítica porque al final son ‘servidores públicos”, nos deben rendir cuentas a nosotros, no al revés, pero parece que prefieren ocupar su tiempo en fregar a quienes los incomodan diciéndoles sus verdades, que de verdad ponerse a trabajar en las problemáticas reales de la ciudadanía”.

Y finaliza: “P.D. Hago alusión a las prácticas priístas que tanto denunciaba la oposición (Morena de las más fervientes antes de subir al poder), de ahí lo irónico que me parece que ahora ellos ejerzan las mismas prácticas (como partido en general), porque a nivel personal por supuesto que conozco el pasado político de la señora denestable”.