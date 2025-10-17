AL FRACASO LOS 4 MIL 200 MILLONES DE PESOS FEDERALES DEL TREN LIGERO

Vacío transita el Tren Ligero de Campeche, un proyecto que costó 4 mil 200 millones de pesos y fue presumido como la punta de lanza de la modernización del transporte en nuestra ciudad y el Estado, por lo cual los campechanos lo consideran un derroche de dinero que pudo ser utilizado, por ejemplo, para dotar de medicamentos a hospitales.

Imágenes de un video muestran cómo se observa todos los días la mayoría de las corridas del Tren Ligero: sin nadie a bordo más que el personal que se dedica a cobrar los 18 pesos, y lo mismo se aprecia en sus 14 estaciones que cubren la ruta de 15.2 kilómetros y conectan la estación del Tren Maya con el Centro Histórico de Campeche.

Aunque las autoridades intentan minimizar para no reconocerlo, este proyecto transportista está destinado a ser un gran fracaso.