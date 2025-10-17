LO ASESINAN CON ARMA BLANCA POR PRESUNTO LÍO SENTIMENTAL; HALLAN EL CUERPO EN UNA EMPRESA DE ACEITE DE PALMA

J. R. X. T., de veintiocho años, fue asesinado presuntamente por un conflicto sentimental con la expareja de la mujer con la que mantenía una relación. Su cuerpo fue encontrado la tarde del miércoles quince de octubre dentro de una empresa procesadora de aceite de palma, ubicada sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa.

El presunto homicida se encuentra prófugo, mientras el caso es investigado como homicidio calificado por personal de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Fuentes no oficiales señalaron que tanto la víctima como su agresor son originarios de Guatemala. El supuesto responsable era pareja sentimental de la mujer con la que estaba involucrado J. R. X. T. El joven fue asesinado con un machete; al parecer, fue degollado, aunque otras versiones indican que pudo haber sido decapitado.