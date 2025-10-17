CUERPO HALLADO EN LERMA CON POSIBLES IMPACTOS DE BALA

San Francisco de Campeche.- Este viernes, una persona fue encontrada sin vida en una zona de monte detrás de las instalaciones de ECOSUR, en el poblado de Lerma. Al lugar acudieron elementos federales, estatales y ministeriales de alto impacto para asegurar la escena.



El hallazgo fue realizado por personas que realizaban labores de limpieza en la zona. Se informó que el cuerpo podría presentar impactos de bala y se encontraba en un estado avanzado de descomposición.