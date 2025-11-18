QUE LA GOBERNADORA Y POLÍTICOS QUE DEFIENDEN TRANSBORDOS HAGAN FILA Y CAMINEN DE NOCHE POR LA ESPERANZA, PROPONE CIUDADANA

En sus redes sociales, la ciudadana y usuaria del sistema de transporte Ko’ox, Aracely Chan Uc, exigió poner fin a los transbordos e invitó a la gobernadora y a los políticos que afirman que los inconformes quieren que los dejen en las puertas de sus casas, a hacer fila y a caminar de noche por Concordia, hacia el cerro de la Esperanza del tanque de agua, y reiteró el llamado de decenas de ciudadanos de volver a las rutas originales.

Chan Uc escribió: “Hoy (por ayer) a las 9 de la noche nos encontramos esperando camión de Kalá y no nos dieron parada 2 camiones porque ya había terminado su horario, me gustaría que la señora gobernadora hiciera las filas que tenemos que hacer, pero como cuenta con camionetas a su disposición y guardias de seguridad, ya que Campeche es una ciudad segura, y como nosotros el pueblo no contamos con autos a nuestra disposición, tenemos que agarrar camión haciendo largas filas arriesgándonos porque las rutas fueron cambiadas y la opinión de los políticos es que queremos que los camiones nos bajen en la puerta de nuestras casas”.

Y exige: “Vengan a caminar en la noche por Concordia al cerro de la Esperanza del tanque de agua, porque el camión no pasa por allá ya que la ruta sólo sube un pedazo de cerro; espero no lleguen a viejos y con padecimientos y dolores, devuelvan las rutas como estaban en las colonias, basta de manipular al pueblo, basta de hacer lo que se les pega la gana”. Hasta ahí la publicación.