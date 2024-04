Marcela debe irse, porque sólo daña tejido social campechano: César Martín

“Solamente el que no quiere a Campeche se cierra para permanecer en algún cargo público a costas de dañar el tejido social campechano, es un berrinche”, sentenció el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), César Martín Ehuán, al apoyar la exigencia de los campechanos de destituir a Marcela Muñoz Martínez.

“Lo más importante y lo que debe tener en cuenta cualquier gobernante en turno, es que la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de los campechanos está por encima de la opinión de cualquier otra persona”, sentenció.

Si los campechanos no desean trabajar más con una autoridad con la cual no se sienten relacionados, identificados, porque no goza de los principios de los que gozamos, se debe atender esa solicitud (la de destituir a Marcela Muñoz), aseveró.