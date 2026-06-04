jueves, junio 4, 2026
Lo último:
Locales

ONDA TROPICAL 4 DEJARÁ LLUVIAS FUERTES Y TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

El potencial de lluvias y tormentas eléctricas aumentará este jueves en la Península de Yucatán debido al avance de la onda tropical número 4, que favorecerá precipitaciones de fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y turbonadas.

En Campeche se prevé el escenario más severo, con tormentas muy fuertes generalizadas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros. En Yucatán se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en Quintana Roo las precipitaciones serían de entre 5 y 25 milímetros.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 37 grados Celsius en la región, con vientos de entre 10 y 40 kilómetros por hora.

Aunque durante el fin de semana las lluvias disminuirían en intensidad, los pronósticos indican que a principios de la próxima semana volverían a incrementarse por la llegada de nuevas ondas tropicales.

También te puede gustar

¡Más de medio millón de pesos! El costo del permiso para trabajar en plataformas digitales de transporte en Campeche

Aumentan casos por intoxicación alcohólica

¿DE DÓNDE SACÓ EL DINERO ALITO PARA COMPRAR SU PLAYA Y MANSIONES?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *