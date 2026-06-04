ONDA TROPICAL 4 DEJARÁ LLUVIAS FUERTES Y TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

El potencial de lluvias y tormentas eléctricas aumentará este jueves en la Península de Yucatán debido al avance de la onda tropical número 4, que favorecerá precipitaciones de fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y turbonadas.

En Campeche se prevé el escenario más severo, con tormentas muy fuertes generalizadas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros. En Yucatán se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en Quintana Roo las precipitaciones serían de entre 5 y 25 milímetros.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 37 grados Celsius en la región, con vientos de entre 10 y 40 kilómetros por hora.

Aunque durante el fin de semana las lluvias disminuirían en intensidad, los pronósticos indican que a principios de la próxima semana volverían a incrementarse por la llegada de nuevas ondas tropicales.