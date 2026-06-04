SHEINBAUM AGRADECE ENORMEMENTE LA CARTA DE AMLO

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció “enormemente” el respaldo y lo que dice de ella en su carta el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la polémica por las acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Y continuó: “¿Qué quisieran los adversarios?, pues que nos separáramos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento…”