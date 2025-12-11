CAMIONETA DEL TREN MAYA IMPACTA A VEHÍCULO CON PEREGRINOS Y DEJA AL MENOS 7 HERIDOS, UNO DE ELLOS GRAVE

El conductor de una camioneta con hologramas del Tren Maya, en presunto estado de ebriedad y con las luces apagadas, impactó a vehículo similar que transportaba peregrinos, en la salida de Champotón rumbo a Escárcega. Se habla de al menos 7 peregrinos lesionados y daños materiales aún por cuantificar.

El accidente ocurrió durante la madrugada de hoy jueves

sobre el tramo federal Champotón-Escárcega. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras paramédicos de ambulancias auxiliaron y trasladaron a las víctimas al Hospital de Champotón.

El chofer responsable quedó a disposición de la Fiscalía de Champotón, para el deslinde de responsabilidades.