jueves, diciembre 11, 2025
Lo último:
Municipales

CAMIONETA DEL TREN MAYA IMPACTA A VEHÍCULO CON PEREGRINOS Y DEJA AL MENOS 7 HERIDOS, UNO DE ELLOS GRAVE

CAMIONETA DEL TREN MAYA IMPACTA A VEHÍCULO CON PEREGRINOS Y DEJA AL MENOS 7 HERIDOS, UNO DE ELLOS GRAVE

El conductor de una camioneta con hologramas del Tren Maya, en presunto estado de ebriedad y con las luces apagadas, impactó a vehículo similar que transportaba peregrinos, en la salida de Champotón rumbo a Escárcega. Se habla de al menos 7 peregrinos lesionados y daños materiales aún por cuantificar.

El accidente ocurrió durante la madrugada de hoy jueves

sobre el tramo federal Champotón-Escárcega. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras paramédicos de ambulancias auxiliaron y trasladaron a las víctimas al Hospital de Champotón.

El chofer responsable quedó a disposición de la Fiscalía de Champotón, para el deslinde de responsabilidades.

También te puede gustar

Muere mujer por presunta insuficiencia respiratoria en Escárcega

Realizarán la primera edición de la carrera, “Mujer, Corriendo ganamos Todas”

Detienen a su hijo y rompe cristal del módulo de policía

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *