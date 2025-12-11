jueves, diciembre 11, 2025
EPISODIOS DEL COLAPSO DEMOCRÁTICO VENEZOLANO, HOY SE REFLEJAN EN MÉXICO: PREMIO NOVEL DE LA PAZ

Carlos Loret de Mola mostró el reencuentro entre Ana Corina Sosa y su madre, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, después de dos años separados por la persecución del régimen venezolano. Machado, obligada a ocultarse dentro de su país, no logró llegar a tiempo a la ceremonia en Oslo y su hija tomó el podio para leer el discurso en el que su madre describió cómo se desmanteló la democracia en Venezuela, resaltando sacrificios personales y el deterioro que llevó a una de las crisis económicas más severas de la región.

En el discurso, se enumeró episodios que marcaron el colapso democrático venezolano y los vinculó con hechos ocurridos en México, desde el control de instituciones electorales y judiciales hasta el uso político del Ejército, el reparto de bienes en emergencias y los ataques hacia periodistas críticos. Recordó además señalamientos de corrupción vinculados a figuras cercanas al poder y el uso electoral de programas sociales. Su mensaje, difundido en Latinus, cerró con un llamado a observar los paralelos y a reconocer que lo que hundió a Venezuela inició en 1999, dejando en el aire la advertencia: lo que allá ocurrió paso a paso también puede repetirse si no se atienden las señales.

