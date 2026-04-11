“NO PODEMOS PERMITIR OTRA TRAGEDIA”; URGE SOMETER AL TREN MAYA A AUDITORÍAS TÉCNICAS POR HUNDIMIENTOS DE PILOTES: NELLY MÁRQUEZ

Al subrayar que México merece infraestructura bien hecha, segura y que sea a largo plazo, la exdiputada local y exdirigenta estatal panista Nelly del Carmen Márquez Zapata exigió someter al Tren Maya a auditorías técnicas, a un monitoreo permanente del suelo y al reforzamiento inmediato de los pilotes en zonas de riesgo, tras los hundimientos detectados en pilotes, lo que, afirmó, “deja claro que algo no se hizo bien”.

Y aseveró: “No podemos permitir otra tragedia como la del Tren Interoceánico”.