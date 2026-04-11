PALOS CONTRA PABLO

Hay plan con maña, pero los ilusos simpatizantes del estrafalario, sicodélico y policromático presidente municipal Carmelo se tragaron el cuento de que ya todo estaba inclinado a su favor…

–“¡Ya me cayó el veinte!, exclamó jubiloso el bolero don Memín como si hubiera descubierto la fórmula para convertir en oro las albarradas de su casa. Ahora entiendo por qué la Tía Gobernanta le ha estado echando tanta porra al edil Carmelo, presentándolo no solamente como el mejor presidente municipal de todo el país, sino como el más viable aspirante a sucederla en el cargo”.

–“Suelta el rollo, compadre, le suplicó su comadre Chela, ¿acaso ya salió humo blanco en la sede nacional del partido guinda y ya se revelaron los nombres de quienes serán sus ‘coordinadores estatales de la transformación’, como pomposamente se llamarán a los que serán destapados?”.

–“Nada de eso, comadre del alma, le respondió el rechoncho aseador de calzado. Resulta que como la Tía ya comprobó que su Lizta Pupila no levanta ni inflándola como botarga, entonces decidió echar toda la carne al asador con el edil Carmelo, balconeándolo en todas partes como su seguro sucesor. ¿Con qué fin? Para que los medios que no le son afines le peguen hasta por debajo de la lengua, lo exhiban como lo pillo, autoritario, corrupto, represor y gandalla que es, a fin de que la gente lo conozca en su exacta dimensión. Los juzguen adecuadamente y, en las encuestas que están haciendo los dirigentes guindas, la gente vote en su contra”.

–“Coño, compadre, es usted un genio, complementó doña Chela. ¡Yo creo que si usted se aplica un poco más hallaría el elemento secreto para convertir en cerveza toda el agua de mar!”.

–“Pues independientemente de que si don Memín es un genio o no, hay mucho de cierto en lo que plantea, ya que al mismo tiempo que la señora promovía en todas partes al edil Carmelo, la Pupila Lizta se replegó estratégicamente de los medios de información, dejando que los palos se los dieran al estrafalario, sicodélico y policromático presidente municipal Carmelo. Hay plan con maña, pero los ilusos simpatizantes del edil se tragaron el cuento de que ya todo estaba inclinado a su favor”.

–“Acabo de leer en las redes sociales, mencionó el viejo Julián, que un valiente periodista Carmelo presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y en la Comisión de Honor y Justicia del partido guinda en contra de Pablito, por todas las corruptelas en que ha incurrido, las órdenes de aprehensión en su contra que no se han ejecutado y por los multimillonarios derroches para promoverse en la campaña. Se trata de denuncias bien fundamentadas, que creo que sí han puesto a temblar al psicodélico personaje, como le llama el poeta”, señaló.

–“Espero que esas denuncias, replicó intrigada doña Chela, no sean como los llamados a misa, que solo suenan y suenan y nadie les hace caso, como ustedes, bola de mentecatos que no fueron ni al viacrucis ni a la misa de gallo por la Pascua, porque son unos herejes!”, le dijo doña Chela a sus compañeros de tertulia.