CAMPECHE REGISTRA SU PRIMER CASO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS AGUDA EN 2025

El estado registró el primer caso de tripanosomiasis americana, conocida como enfermedad de Chagas aguda, durante 2025, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

El reporte indica que se trata de un paciente masculino, lo que coloca a la entidad como el séptimo estado del país con presencia de esta enfermedad transmitida por el parásito Trypanosoma cruzi.

Además de Campeche, los estados que han registrado casos son Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. En contraste, durante todo 2024 no se reportaron casos en territorio campechano.

La tripanosomiasis americana es transmitida principalmente por la picadura de insectos conocidos como “chinches besuconas” y puede generar complicaciones graves de salud si no es diagnosticada y tratada de manera oportuna.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han informado la zona específica donde se detectó el caso, pero se prevé el reforzamiento de acciones de vigilancia epidemiológica y control del vector en el estado.