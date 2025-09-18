OPINIÓN: NO SOMOS IGUALES, ES VERDAD ¡RESULTARON PEORES!

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

*Se rompió la flecha de la tregua entre en gabinete y el pasado.

*La ARMADA DE MÉXICO ha sido humillada y avergonzada, pero dignamente han reconocido su error… ¡Espero pronto laven su honor!

*Dice del dicho mexicano y dice bien ¡El que anda mal, mal acaba!

*La compra de gasolina a Venezuela y que vía buques, tanques hicieran varios funcionarios del gobierno de Obrador e incluso familiares de él hoy salen a la luz… ¡Puro cochinero! Uf uf y más uf.

*Los abogados sabemos en razón del que promueve un AMPARO como los hijos del AMLO, que el que nada debe nada teme, por tal motivo cuando usted se AMPARA es que algún pecado cometió y teme que se lo hagan pagar.

¿Se avecinan grandes nubarrones al descubrirse muchos actos de corrupción de la anterior administración del expresidente AMLO, le preguntaremos a él ¡Usted no sabía de estos actos de latrocinio, fraude y corrupción de sus colaboradores? Y le pregunto como usted preguntaba y le afirmaba inquisidor al expresidente Felipe Calderón, en la política como en el sexo “Los juicios y la tijera debe ser pareja”

La llegada de Marco Rubio y los diferentes representantes de los Estados Unidos quienes le han dado información y documentado los actos de corrupción, lavado de dinero, y de violación a las leyes aduanales y fiscales de primera mano a la Presidenta de México, razón por la que inmediatamente para no verse involucrada en contubernios ni en tapaderas políticas giro órdenes de ejecutar órdenes de investigación, detención, y consignación ante algún juez a algunos de los responsables y a otros ya no los consignaron “Porque extrañamente se suicidaron o los suicidaron, no o sé” ¡Fíjense ustedes qué coincidencia!… Esto en verdad ¡Apesta!

Sorprendió a muchos y lo digo entre humor negro, y extrañado, que “los hijos de AMLO BUSCARAN LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL MEDIANTE UN AMPARO, esa justicia del PODER JUDICIAL que tanto DAÑO LE HIZO OBRADOR A ELLA hasta que destruyo y destituyo a la CORTE” y digo continuando con mi comentario que me sorprendió, ya que ellos han contado con todo el cobijo del gobierno de Claudia, y del PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL MORENA, así como de todos los senadores, diputados, gobernadores que hoy son mayoría,

“Los hijos del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador AMLO tramitaron como protección ante la eventual orden de aprehensión un AMPARO” y como es normal toda vez que su trámite lo realizo un abogado de apellido Smith, les dan 3 días para que ellos se presenten y ratifiquen el escrito de queja o protección de la justicia federal… Me pregunto con las modificaciones que los de MORENA le hicieron al JUICIO DE AMPARO ¿Qué tal les ira a los hijos del líder?

Y lo comento porque “hoy se sabe que no existe más la suspensión provisional del acto es decir que se queden las cosas en el estado en el que están, en tanto resuelven la situación y se estudia el fondo del asunto”. Petición por cierto del mismo AMLO cuando era presidente que no logro realizar, empero que “la legislatura actual en el turno de Gerardo Noroña que hoy se sabe no era su amigo según lo dicho por Noroña, le condescendiera aprobando todo lo que Obrador pedía y que hoy puede ser usado como espada de Damocles en su contra”

La juez de Distrito ubicada en Zacatecas inmediatamente concedo la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación hasta de desaparición forzada que pudiera hacer la autoridad, llama mi atención ¿Por qué DESAPARICIÒN FORZADA? Si se supone y así lo dijo y ha dicho la presidenta de Morena Lic. Luisa María Alcalde esta práctica de este DELITO COMETIDO POR LAS AUTORIDADES hoy no se realiza en México.

Por otra parte, me pregunto, ¿Dónde quedo aquello de que “NO SOMOS IGUALES” y lo digo porque, ES VERDAD si los del PRI fueron unos bandidos los de MORENA ¡RESULTARON PEORES! Y con esto que está pasando y ante la evidencia para vergüenza de muchos que creyeron en Obrador y la CUARTA TRANSFORMACIÓN de MÉXICO bandera de la IZQUIERDA de nuestro país y con la que tanto “jeringaron” y presumieron los llamados “Chairos de Andrés Manuel” dijera mi compañero periodista Brozo ¡SE CAE MORENA Y LA FARSA LA 4ª TRANSFORMACIÓN”

Aunque usted no lo crea, me duele ver como se desmorona “el castillo de la esperanza” por qué yo si creí en la promesa de Obrador, de cambiar a México para bien, fíjese usted, si no creí en el que incluso VOTE POR OBRADOR “lo que no hice siendo sincero, ni por Calderón, ni por Fox” Y no vote por los panistas porque no me gusta la política, en verdad no tengo ninguna preferencia por ningún partido político porque casi todos están llenos de los mismos, de puro abusado y abusivo que lo único que hacen en la política es robar a México… Aunque les pese a que uno se los diga, pocos políticos han sido dignos de representarnos en los 3 poderes legislativos, judicial y ejecutivo… Aunque creo que en el EJECUTIVO hasta hoy no ha habido NINGUNO digno de representarnos, veremos cómo resulta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quién hasta este momento si ha demostrado buscar limpiar la casa de todo el cochinero que le dejaron.

Por lo pronto si les digo algo recio y quedito. Mi querida Claudia si está dando resultados, y está atacando de fondo la CORRUPCIÒN VERGONZOSA DEL PASADO, y por primera vez en México ella si está limpiando la casa desde arriba hacia abajo… Por cierto, ya estaré cubriendo las mañaneras para saludarla personalmente, y será mi competencia el mal llamado you tubers mi compañero LORD MOLÉCULA jejeje. Solo le pido que se cuide y se proteja desde aquí hago oraciones por ella, aunque no sé si siendo de la izquierda ella crea en Dios, Hashem, Adonai, aun así, oro por ella para que no sufra ella y Omar Harfuch y su gabinete un atentado como paso con el gabinete de Felipe Calderón a quién le tumbaron varios secretarios y mandos del gabinete… ¡Cuidado Claudia hay fuego amigo, me han contado!