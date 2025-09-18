RIÑA Y BALAZOS ENTRE FRANELEROS EN ESTACIONAMIENTO DE BODEGA AURRERÁ DEJA ROZÓN DE BALA A UNA MUJER; DETIENEN AL PRESUNTO RESPONSABLE

Champotón.- La disputa por el cobro de espacios para vigilar motos y automóviles en el estacionamiento de la tienda Bodega Aurrerá, ubicada sobre la avenida Eugenio Echeverría, terminó anoche en riña y balazos entre franeleros que dejó rozones de bala a una mujer, quien denunció por intento de homicidio al responsable, que fue detenido y trasladado a la ciudad capital para definir su situación legal.

Testigos relataron que en medio del altercado, un hombre identificado como J. R. A., “El Yuco”, sacó el arma de fuego y realizó disparos que rozaron a Norma L. N. G., y a una menor de edad. No fue necesario hospitalizarlas.

Al lugar llegaron policías municipales a bordo de la unidad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no había personas heridas de gravedad.

Norma, de edad, presentó denuncia en la Vicefiscalía de Champotón por intento de homicidio contra el presunto agresor, que fue detenido y trasladado bajo custodia policial a la capital del Estado, donde definirán su situación legal.

Clientes denunciaron que son constantes los pleitos en ese estacionamiento, donde hay venteros, franeleros y gente pidiendo dinero a cambio de cuidar tu vehículo.