ARMADOS Y ENCAPUCHADOS SE LLEVAN DOS VEHÍCULOS DE GRÚAS DE CAMPECHE; SOMETIERON Y AMARRON AL VELADOR Y PAREJA

Escárcega.- Alrededor de la madrugada de hoy jueves, un grupo de seis sujetos vestidos de negro, con el rostro cubierto con pasamontañas y portando armas largas, irrumpieron en el corralón de Grúas Campeche, ubicado en la calle de la colonia Carlos Salinas, amagaron y amarraron al velador y su pareja y se llevaron un automóvil y una camioneta Honda CR-V asegurados hace varios meses por elementos policiacos.

Los vehículos son un tipo Jetta asegurado hace varios meses por policías municipales, tras encontrarle un arma de fuego durante una revisión.

Los asaltantes llegaron, amagaron al velador, a quien le propinaron un golpe en la cara, robaron diversos artículos del lugar y de otro auto, y se llevaron los vehículos.

Se apoderaron de varias cajas de herramientas y cadenas utilizadas para las grúas, y abrieron otro carro en resguardo para llevarse otros artículos. Al parecer, trataron de aparentar un atraco cuando su objetivo era recuperar el Jetta.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, para investigar el caso por robo con violencia. Hasta el momento no se sabe la identidad de los responsables.