jueves, septiembre 18, 2025
Lo último:
Locales

INVITAN A PARTICIPAR MAÑANA VIERNES A LAS 10:30 HORAS EN EL TENDEDERO DE DENUNCIAS EN EL PODER JUDICIAL

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- El colectivo Ley Sabina invitó a quienes deseen participar en el tendedero mañana a las 10:30 en el Poder Judicial, para colocar su denuncia contra deudores alimenticios, agresores vicarios, abogados estafadores o del juez que no ha garantizado el interés superior del menor.

Aremi Gazca, fundadora del colectivo en Campeche, llamó al Poder Judicial el “poder de la simulación”, y subrayó que si a los acusados no los alcanza la justicia, cuando menos la v

También te puede gustar

Reportan incremento en el precio del pollo y carnes rojas

telemarwebmaster_gs2m70wg

HERMETISMO EN EL INDAJUCAM POR AUSENTISMO DE LA ENCARGADA KARLA CHUC

user editor

210 nuevas cámaras de videovigilancia se instalan en 5 municipios del Estado

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *