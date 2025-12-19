PERSECUCIÓN TERMINA CON DOS DETENIDOS, UN LESIONADO GRAVE Y VERSIONES DE DISPAROS SIN CONFIRMAR

Dos sujetos fueron detenidos tras una persecución que inició en la unidad habitacional Ciudad Concordia y concluyó en la colonia Montecristo, poco antes de las 10 de la noche. El operativo dejó como saldo a una persona con lesiones de consideración, quien fue trasladada de urgencia a un hospital bajo custodia policial, además del aseguramiento del segundo implicado. La zona final fue acordonada ante el reporte de presuntos disparos de arma de fuego, versión que hasta el momento no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, los hechos comenzaron cuando sujetos a bordo de una motocicleta fueron reportados al número de emergencias. Al ser interceptados por oficiales en Ciudad Concordia y negarse a detenerse, se inició una persecución que avanzó por la colonia 4 Caminos en sentido contrario, continuando sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta. Durante el trayecto, se indicó que la motocicleta habría impactado al menos dos vehículos, cruzó la glorieta de Los Manguitos y siguió por la calle Lazareto hasta chocar de frente con un automóvil Volkswagen tipo Sedán, lo que provocó que perdieran el control y derraparan varios metros. Uno de los ocupantes quedó inconsciente, por lo que paramédicos del SAMU lo trasladaron de emergencia a un hospital, mientras que el otro fue detenido en el lugar. Este último quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, en espera del boletín oficial correspondiente.