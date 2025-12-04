LA DESASTROSA 4T

El Gobierno de la Tía, y en general, sus homólogos cuatroteros, son unos rabiosos depredadores del presupuesto. Hacen más daño a la economía que si nos hubiera impactado de lleno el meteoro 31/Atlas

–“Asegura la Tía gobernanta que la economía de nuestra entidad está en situación de emergencia, y peor aún, que solo quedan recursos para la sobrevivencia, por lo que es urgente contratar más deuda, para que no muramos de hambre. Lo que no dice es que toda esta calamidad desastrosa es culpa de ella, de sus asesores foráneos, y en general de la 4T que nos ha causado más daño que un huracán categoría 6 o un terremoto grado 8 en la escala Richter” meditaba en voz alta el bolero don Memín ante sus amigos de tertulia.

–“Pues parece chiste, le contestó de inmediato doña Chela, pero lo que ha hecho la señora de cabello guinda es reconocer que su Gobierno es un fracaso. Que ha llevado la economía estatal a una situación de emergencia, y a un paso del desastre financiero, según ella misma ha confesado. Lo malo es que ahora quiere que todos los ciudadanos paguemos sus errores con la deuda que pretende contratar”.

–“Yo creo que antes de que los diputados aprueben hipotecar por 20 años las finanzas estatales, intervino el poeta Casimiro, la Tía y sus numerosos asesores, deberían informarnos a detalle, qué es lo que han hecho con el presupuesto de más de 125 mil millones de pesos que han manejado en cuatro años. Si ahora, que están con el agua hasta el cuello pregonan que con los mil millones de la deuda harían milagros, que nos digan por qué no lo hicieron antes con todo ese dinero multimillonario que han manejado”.

–“Si nos apegamos a tus dichos de que la Tía y sus foráneos han dispuesto de 125 mil millones de pesos en 4 años, y si recurrimos a la ciencia de Pitágoras, veremos que esos mil millones que quieren pedir vía crédito bancario, es apenas el 0.8 por ciento de todo lo que han derrochado. Y ¿en qué cabeza cuerda puede creerse la idea de que con mil millones van a hacer lo que no hicieron con 125 mil millones? ¡Es una auténtica burrada!” aseguró.

–“Lo que sí es cierto, agregó el rechoncho aseador de calzados, es que el Gobierno de la Tía, y en general, sus homólogos cuatroteros, son unos rabiosos depredadores del presupuesto. Hacen más daño a la economía que si nos hubiera impactado de lleno el meteoro 31/Atlas del que todos decían que era una nave alienígena. No tienen llenadera esos corruptos funcionarios de la Tía” se quejó.

–“Que esa confesión de su ineptitud financiera sea el colofón de sus pregones de que son mejores que sus antecesores, pidió doña Chela, y que sea también una advertencia clara, una señal divina, de que ya hay que sacarlos del Gobierno porque son totalmente ineptos, depredadores, saqueadores y corruptos” señaló.