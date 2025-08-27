ALCALDÍA DE CAMPECHE EXIGE MÁS VIGILANCIA EN EL MERCADO PRINCIPAL POR OLA DE ROBOS

San Francisco de Campeche .- La Alcaldía de Campeche, a través de la Dirección de Mercados y Rastro que preside Víctor Aguirre Montalvo, solicitó a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana la reinstalación del módulo de policía y mayor vigilancia en el mercado “Pedro Sáinz de Baranda”, tras el incremento de robos a locatarios y usuarios. Tan solo el pasado fin de semana, tres personas fueron sorprendidas, robando y detenidas por comerciantes e inspectores, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad al enfrentar directamente a los delincuentes.

El oficio entregado a la secretaria Marcela Muñoz Martínez pide reforzar la seguridad con rondines a pie y patrullajes, además de reinstalar el módulo policiaco en las inmediaciones del mercado, que recibe diariamente a cerca de 5 mil personas. El Gobierno Municipal señaló que ya cumplió con la solicitud formal y permanecerá a la espera de la respuesta de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.