NO FUE OPERATIVO DE DESALOJO, SINO INTENTO DE HOMICIDIO POR PARTE DE LA POLICÍA DE PABLO: TAXISTAS

Ciudad del Carmen .- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) denunciaron que el operativo realizado por la Policía Municipal en contra de unidades de alquiler no fue un simple operativo de desalojo, sino un intento de h0m¡cid¡o en contra de los taxistas, y afirmaron que la justicia es selectiva.

De acuerdo con el ruletero José López Fuentes, la situación se agravó con la detención de tres compañeros, a quienes hasta el momento no han podido liberar debido a las trabas legales y administrativas que enfrentan en la Fiscalía.

Y recalcó: “Lo que pasó ayer no fue un operativo, fue un intento de homicidio de parte de la Policía Municipal. Nos agredieron directamente en lugar de atender con diálogo nuestras demandas”.

López Fuentes reveló que aunque las familias de los detenidos contrataron representación legal particular, la Fiscalía se niega a aceptarla e impone defensores de oficio, lo cual violeta los derechos de los taxistas y retrasa sus liberaciones. En tanto, los agremiados realizan colectas para pagar posibles fianzas y gastos legales.

En cuanto a la operatividad de transportistas ilegales, señaló que las autoridades competentes anunciaron que “ahora sí vienen con todo”, pero hasta no ver no creer, porque de mentiras está lleno el plato”.

Finalmente, López Fuentes no descartó nuevas movilizaciones y medidas de presión si las autoridades no liberen a los detenidos en las próximas horas.