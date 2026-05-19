BALEAN A MINISTERIALES DURANTE CATEO EN EX HACIENDA KALÁ; HAY TRES DETENIDOS

Personal ministerial fue recibido a balazos durante un cateo realizado la tarde de este martes 19 de mayo en un predio de la colonia Ex Hacienda Kalá, donde uno de los agentes resultó herido y tres personas fueron aseguradas junto con droga y armas de fuego.

El operativo derivó de investigaciones relacionadas con presunta venta de narcoticos en el cruce de la calle Vigésima Cuarta por Vigésima Quinta, donde elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) desplegaron acciones para cumplimentar la orden judicial. Durante las diligencias, los agentes ministeriales fueron atacados con dispaaros, por lo que se registró un intercambio de acciones que permitió controlar la situación y asegurar a tres personas presuntamente vinculadas con los hechos.

Uno de los ministeriales recibió un impacto en una de las manos, por lo que fue trasladado al Hospital General del IMSS, en el Centro de la ciudad, para recibir atención médica. En el inmueble fueron decomisadas armas de fuego y diversas cantidades de droga, las cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la FGECAM, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.