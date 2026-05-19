martes, mayo 19, 2026
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PERIODISTA DENUNCIA PRESUNTA VENTA DE PRODUCTOS CADUCADOS EN CANASTAS DEL DIF ESTATAL

A través de redes sociales surgieron señalamientos contra el DIF Estatal de Campeche, luego de que la periodística Aurora Sansores denunció que presuntamente se están comercializando canastas de productos dirigidas a personas de la tercera edad con artículos aparentemente caducados.

La publicación señala que las despensas contienen diversos productos como panes, detergente, leche, cereal, yogures y otros artículos, con un costo aproximado de 70 pesos. Sin embargo, aseguró que algunos alimentos, especialmente lácteos y yogures, presuntamente presentan fechas de caducidad borradas.

En el mensaje, la denunciante exhortó a la población a no consumir los productos por temor a posibles riesgos para la salud, además de cuestionar la calidad de los apoyos distribuidos a adultos mayores.

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