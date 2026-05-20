CONFIRMA LA FISCALÍA ESTATAL QUE UN AGENTE MINISTERIAL FUE BALEADO EN LA EXHACIENDA KALÁ

-ASEGURÓ A 5 PERSONAS: 3 HOMBRES, UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD

San Francisco de Campeche.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó la agresión a balazos a personal ministerial en la ex Hacienda Kalá, cuando daban cumplimiento a una orden de cateo contra la venta de narcóticos.

El agente investigador está estable.

La dependencia detalló que fueron 5 las personas aseguradas: tres hombres, una mujer y un menor de 18 años.