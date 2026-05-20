miércoles, mayo 20, 2026
Lo último:
Locales

CONFIRMA LA FISCALÍA ESTATAL QUE UN AGENTE MINISTERIAL FUE BALEADO EN LA EXHACIENDA KALÁ

-ASEGURÓ A 5 PERSONAS: 3 HOMBRES, UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD

San Francisco de Campeche.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó la agresión a balazos a personal ministerial en la ex Hacienda Kalá, cuando daban cumplimiento a una orden de cateo contra la venta de narcóticos.

El agente investigador está estable.

La dependencia detalló que fueron 5 las personas aseguradas: tres hombres, una mujer y un menor de 18 años.

También te puede gustar

LAYDA DENUNCIA CENSURA POR HABLAR DE “ALITO”, PERO SE BURLA DE JORGE GONZÁLEZ LLAMÁNDOLO “DON PIRAÑA” Y FESTEJA QUE LE MANTENGAN MEDIDAS CAUTELARES PARA CALLARLO

Gobernador Aysa González dio seguimiento a las medidas preventivas ante “Grace”

Más de 40 hectáreas de la reserva de Balam Ku fueron devastadas por invasores

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *