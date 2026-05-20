3 PERSONAS DETENIDAS Y SUSTANCIAS ILÍCITAS DECOMISADAS DURANTE CATEO EN LA FÁTIMA

Un fuerte operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se realizó hoy martes en una vivienda ubicada en la colonia Fátima, donde fueron asegurados dos hombres y una mujer, y decomisadas presuntas sustancias ilícitas y objetos relacionados con delitos contra la salud.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble de la calle 37 y mantuvo cerrada la circulación en toda la cuadra durante varias horas.

De manera extraoficial trascendió que en el lugar fueron halladas básculas grameras, celulares, bolsitas transparentes y paquetes con hierba verde similar a la marihuana.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron trasladadas a las instalaciones de la FGR para las investigaciones correspondientes; luego serían presentados ante un juez federal en la ciudad capital.