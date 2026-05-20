PEMEX HUNDE A CARMEN; ABANDONA LA ISLA, SE LLEVA TODO A TABASCO Y DEJA A FAMILIAS SIN SUELDO: GUSTAVO NOVELO

El empresario carmelita y excandidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen, Gustavo Novelo Torres, denunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha concentrado inversiones, perforaciones y trabajos en Tabasco, dejando en malas condiciones y en abandono económico a Carmen.

Aseguró que la situación en la Isla es cada vez más crítica, con negocios vacíos en el centro de la ciudad, poca actividad comercial y familias buscando cómo llevar alimento a sus hogares, y criticó que el Gobierno Federal entregue “miles de millones de pesos” en productos a Cuba, en lugar de venderlos y reinvertirlos para que Pemex pueda cubrir sus adeudos con proveedores locales.

Novelo Torres afirmó que Pemex no ha anunciado nuevas obras, mantenimientos ni proyectos importantes para Carmen, y acusó a la petrolera de seguir recibiendo recursos sin mostrar interés en pagar a las empresas que mantienen activa la economía local.

Además, señaló que el reciente cambio en la Dirección General de Pemex ha generado incertidumbre entre empresarios y trabajadores, quienes temen que continúen los retrasos en pagos a proveedores y compañías locales.

Novelo Torres advirtió que la falta de liquidez ya afecta directamente a cientos de familias, pues muchos trabajadores acumulan dos o tres quincenas atrasadas debido a que las empresas no reciben pagos de Pemex.