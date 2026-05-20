A MODIFICAR LA LEY NACIONAL PARA QUE NADIE VINCULADO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DESEMPEÑE UN CARGO PÚBLICO, EXIGEN

El diputado Jorge Salim Abraham (PRI) demandó modificar la normatividad nacional para prohibir de manera permanente que cualquier servidor público o político vinculado al crimen organizado pueda desempeñar un cargo, sin importar su filiación partidista.

“No podemos permitir que ningún servidor público, ningún político esté vinculado al crimen organizado. Eso es atentar contra las familias mexicanas sin importar colores”, declaró en entrevista.

El legislador señaló que durante el actual Gobierno federal de Morena ha habido “un encubrimiento y una complicidad” con políticos, funcionarios y gobernadores señalados de tener vínculos directos con el crimen organizado, como los casos de Tabasco con La Barredora y Sinaloa con Rubén Rocha Moya y funcionarios señalados. “Quien haya recibido recursos ilícitos del narco para sus campañas, o usado técnicas de intimidación para llegar al poder, tiene que ser sancionado”, afirmó.

Salim Abraham advirtió que la percepción ciudadana de que el Estado mexicano está involucrado o relacionado con el narcotráfico es “gravísima” y no permitirá que el país avance. “Hay un hartazgo generalizado. La demanda ciudadana es real”, sostuvo, al tiempo que confió en que su llamado tendrá eco más allá de la denuncia internacional.