COLECTIVO DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CASO DE YAHARI; ACUSAN FALTA DE PRUEBAS Y FALSO TESTIMONIO

A través de redes sociales, el colectivo “Campeche por las 40 horas” lanzó fuertes señalamientos sobre el caso de Yahari, joven que permanece privada de su libertad y que actualmente cursa el cuarto mes de embarazo, asegurando que la Fiscalía estaría solicitando más tiempo para recabar pruebas debido a presuntas inconsistencias en la detención y falta de elementos para sostener la acusación.

La publicación refiere que, pese a que la gobernadora Layda Sansores San Román afirmó en una emisión del “Martes del Jaguar” que las detenidas fueron identificadas por el C5, las propias cámaras de videovigilancia demostrarían que la detención no ocurrió en flagrancia y que Yahari ni siquiera aparece en las grabaciones señaladas.

Además, la denuncia pública sostiene que, debido al ruido generado durante una manifestación, las oficiales involucradas no habrían podido escuchar lo que afirmaron haber oído, acusándolas de presuntamente mentir bajo protesta de decir verdad durante el proceso judicial.

El caso ha comenzado a generar reacciones en redes sociales bajo las etiquetas #JusticiaParaYahari y #Seguidores, mientras colectivos y usuarios cuestionan la actuación de las autoridades y exigen transparencia en el proceso legal que enfrenta la joven.