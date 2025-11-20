“AVANZAN LAS INVESTIGACIONES PARA DAR CON LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE REGIDORA”: JAKSON; FUE ACTIVADO EL PROTOCOLO DE FEMINICIDIO
San Francisco de Campeche.- Al confirmar que una moto fue asegurada, la cual están analizando y cuyo propietario aún no ha sido ubicado, el fiscal Jakson Villacís Rosado reveló que hay varias líneas de investigación en el asesinato de la regidora paliceña Karina Díaz Hernández, que las indagatorias avanzan en coordinación con Seguridad Pública e instancias federales para dar con los responsables, y que fue activado el protocolo de feminicidio.
Además, reveló que hasta el momento no han obtenido indicios de que este crimen esté relacionado con el atentado a otro integrante del Cabildo paliceño perpetrado en marzo pasado.
También, el fiscal señaló que autoridades federales han reforzado la presencia en el Municipio de Palizada y que hay estrecha coordinación entre las instancias.