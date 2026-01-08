NOMBRAN A MARTHA ARJONA COMO DIRECTORA DEL INIFEEC TRAS CESE DE RICARDO LÓPEZ

En medio de rumores sobre su salida como director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec) por presuntos malos manejos de recursos, Ricardo López Blanco fue hoy cesado y en su lugar la gobernadora nombró a Martha Arjona García.

Y es que antes del anuncio de la mandataria estatal, en la página oficial de la institución la publicación del “corte” de la rosca de Reyes fue “ajustada” quitándole el nombre de López Blanco y algunas fotografías donde él aparece.