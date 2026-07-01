MIENTRAS LA SOBERANÍA DE MORENA TIENE TIRADO EL TREN INTEROCEÁNICO DE $62 MIL MILLONES, FALTAN MEDICINAS Y HOSPITALES: ACTIVISTA

Al anunciar que mostraría la soberanía nacional de la que hablan los nacopolíticos, ladrones y mentirosos de Morena, el abogado y activista social Moisés Zarco Lacunza le mostró al senador Gerardo Fernández Noroña el Tren Interoceánico, que significa tener 62 mil millones de pesos tirados a la basura desde hace 6 meses.

Y es que el legislador Fernández Noroña criticó que los trenes de Ernesto Zedillo nunca se vieron, por lo cual Zarco Lacunza hizo fuerte reclamo al Gobierno Federal y a Morena por utiliza la famosa soberanía para distraer a los ciudadanos.

Expuso que el Tren Interoceánico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de inepto, lleva más de 6 meses parado, por lo cual “se están perdiendo cientos de miles de pesos diarios del pueblo de México que a nadie le importa, y tampoco les preocupa que funcione”.

Esa, agregó el abogado y activista, es la mentira de la soberanía con que engañan al pueblo, ya que el Estado no debe tener ninguna empresa por no ser empresario y robarse todo, y todo ese dinero tirado debería de servir para medicinas, médicos y hospitales.