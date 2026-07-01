TAMBIÉN LLUEVE DENTRO DE LA UMF DEL HOSPITAL GENERAL 4 DEL IMSS DE CARMEN, DENUNCIAN

Como nueva prueba de que los trabajos de remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General de Zona número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron de mala calidad, el aguacero de ayer por la tarde mojó a los derechohabientes que esperaban turno y obligó a la suspensión de la consulta externa.

Esta “lluvia interna” reforzó los señalamientos de corrupción cuatroteísta, ¿o en la era de Zoé Robledo?, en el nosocomio, cuyo administrador es Alfonso Luna Guzmán, quien ha maneja todo y ha instaurado una especie de virreinato con apoyo y complicidad del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la Delegación Campeche.

Como antecedente, dicha área fue remodelada en febrero de 2025 y antes de ser reinaugurada cayó un aguacero y la obra nueva no pasó el tamiz de la primera lluvia (lo que se puede verificar en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/18wBSWchzZ/?mibextid=wwXIfr), tras lo cual le dieron otra manita de gato de varios miles de pesos y reinauguraron con bombos y platillos. Hoy quedó demostrado que todo fue para salir del paso.

Un derechohabiente proporcionó una fotografía que demuestra la mala calidad de los trabajos.

Fuente: Visión Política Noticias.