miércoles, julio 1, 2026
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RETIRAN AVIONETA QUE ATERRIZÓ DE EMERGENCIA EN PLAYA NORTE

Este miércoles se llevaron a cabo las maniobras para el retiro de la avioneta que días atrás realizó un aterrizaje de emergencia en la zona de Playa Norte, en Ciudad del Carmen.

Con apoyo de equipo especializado, personal realizó las labores para movilizar la aeronave desde el punto donde permanecía tras el incidente, sin que se reportaran contratiempos durante el operativo. La presencia de maquinaria y trabajadores llamó la atención de transeúntes y visitantes de la zona, mientras las autoridades coordinaron las acciones para asegurar el traslado de la avioneta de manera controlada y segura.

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