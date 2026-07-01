PAN DENUNCIARÁ ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE MORENA Y OTROS PARTIDOS

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jhosue Rodríguez Golib, informó que su bancada prepara una queja formal ante la autoridad electoral por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada por parte de actores políticos de otros partidos, entre ellos Morena.

El legislador señaló que ya se han detectado recorridos en distintos municipios, donde algunos perfiles del partido guinda, estarían realizando actividades que rebasan los tiempos establecidos por la ley electoral.

Rodríguez Golib afirmó que estos actos deben ser investigados por las autoridades competentes y no quedarse únicamente en observaciones administrativas, al considerar que existe una ventaja indebida en el posicionamiento político previo a los procesos electorales.

Asimismo, sostuvo que estas prácticas se repiten cada tres años sin que se apliquen sanciones efectivas, por lo que llamó al Instituto Electoral a intervenir y garantizar equidad en la contienda. También indicó que están documentando las actividades señaladas para integrarlas en la queja que será presentada.