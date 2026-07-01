SE CONFIRMAN 7 CASOS DE MIAISIS EN CAMPECHE; CIFRA PODRÍA AUMENTAR A 11

La Secretaría de Salud del Estado de Campeche informó que hasta el momento se tienen confirmados siete casos de miasis en la entidad; sin embargo, la cifra podría incrementarse a 11 una vez que concluya el cierre de la semana epidemiológica 26.

El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, explicó que los datos aún se encuentran en proceso de validación, por lo que algunos casos permanecen como sospechosos hasta contar con la confirmación oficial. Precisó que los registros se distribuyen en distintos municipios, entre ellos Candelaria, Escárcega, Calkiní y Campeche, donde se mantiene la vigilancia sanitaria para detectar posibles nuevos casos.

Llamó a la población a reforzar medidas de higiene y acudir a las unidades médicas ante cualquier herida o lesión, al recordar que la miasis es una infestación provocada por larvas de mosca en tejido vivo, por lo que su atención oportuna es fundamental para evitar complicaciones.