miércoles, julio 1, 2026
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NOMBRAN A ESTEBAN YAAM COMO DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA

El titular de la Secretaría de Educación (SEDUC), Candelario Jesús Pacheco, entregó el nombramiento a Esteban Yam Cauich, como nuevo director de Educación Básica, el cual desempeñó anteriormente como titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM).

La dependencia estatal señaló que el nombramiento forma parte de la estrategia para consolidar un proyecto educativo que garantice mejores oportunidades de aprendizaje, basado en la responsabilidad, el trabajo coordinado y la vocación de servicio.

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