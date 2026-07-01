“¿DÓNDE ESTÁN LOS $120 MILLONES DE LA SUBESTACIÓN DE ATASTA?”: CUESTIONA MACDONALD A LAYDA

-A casi 3 años de que anunciaron el inicio de la construcción de la obra, sólo hay monte, olvido y soberbia de un Gobierno al que no le importa que la gente sufra

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, denunció el abandono en que está la Península de Atasta por la falta de una subestación eléctrica y los constantes apagones que afectan a sus habitantes, quienes, acusó, son tratados por el Gobierno de Layda Sansores y la CFE como ciudadanos de segunda clase.

El legislador recordó que el 15 de agosto de 2023, el Gobierno Estatal anunció con bombo y platillo el inicio de la construcción de una subestación eléctrica en la región, con inversión de 120 millones de pesos, pero casi 3 años después la obra no ha avanzado y se ha convertido en una burla.

“¿Dónde están esos 120 millones de pesos? ¿Dónde están los tableros, las estructuras y las cuadrillas trabajando? ¡No hay nada!”, aseveró Hernández MacDonald desde la tribuna del Congreso.

El diputado señaló que la falta de infraestructura eléctrica ha dejado a la comunidad incomunicada y sin posibilidades de estudiar o trabajar durante los apagones diarios. “Llevamos días enteros sin electricidad en pleno calor. Nos dejan incomunicados, sin red de wi-fi, impidiendo que nuestros jóvenes estudien, que los comercios vendan y que la atención médica llegue a tiempo. Esto es un abandono de Estado, que actúa como cómplice de la CFE”, sentenció.

Hernández MacDonald sostuvo que los apagones recurrentes en la Península de Atasta y en colonias de Carmen, que han provocado bloqueos en calles y en la carretera federal 180, convierten a la ciudad en un caos, y señaló que las fallas no son accidentales, sino resultado de una v¡olac¡ón a los derechos humanos.

El legislador exigió a las autoridades transparencia, calendario real de obra y que ejerza cada peso de los 120 millones de pesos prometidos para la subestación. “Es momento de castigar el cinismo con la fuerza de nuestra desconfianza y el látigo del desprecio, “prendan la subestación o apáguense ustedes el Gobierno”, finalizó Hernández MacDonald.