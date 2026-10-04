EXPEDIENTE | DESESPERADA, LAYDA PISOTEA LEYES ELECTORALES

Se entiende la desesperación de la gobernadora Layda Sansores por pisotear a su antojo las leyes electorales. Los números no le cuadran, su candidato no levanta, y el repudio contra ella y su corrupto Gobierno aumenta día a día.

Los resultados de la encuesta levantada por Morena para concluir que Pablo era el “mejor posicionado”, explican la razón que motiva a la gobernadora a echar toda la carne al asador y a violar de manera descarada, sistemática y recurrente las leyes electorales.

Los números morenistas no le favorecen en nada a Pablo Gutiérrez Lazarus. Veamos: siete de cada 10 campechanos que lo conocen, lo reprueban; solamente cinco de cada 10 personas lo identifican. Solo 2 de cada 10 campechanos que lo conocen lo consideran honesto; es decir, 8 de cada 10 creen que es corrupto, inmoral, indecente y tramposo.

Apenas uno de cada cuatro campechanos lo considera cercano a la gente. El 75% restante lo percibe distante, ausente e indiferente, y por lo mismo, casi 8 de cada 10 campechanos piensan que no conoce Campeche y que no cumple lo que promete.

Lo peor es que a lo mucho tres de cada 10 simpatizantes lo ven como un buen candidato y votarían por él, lo que significa que más del 70% del electorado —ese mismo porcentaje que reprueba y repudia a Layda Sansores— optaría por otro partido o candidato.

Lo trágico es que ni en Morena lo quieren: solo tres de cada 10 morenistas campechanos respaldaron su candidatura, y el 70 por ciento hubiera preferido otro candidato.

Que conste que no nos sacamos de la manga estas cifras. Puede cualquiera checarlo en la página oficial de Morena y lo insólito es que con esos datos se basaron en ese partido para decidir que Pablo “era la mejor opción”. Imagínese amable lector cómo estarían los demás aspirantes.

Con estos datos se entiende porqué, por ejemplo, uno de los liderazgos más fuertes de Morena, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, declaró sin reparo que Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Michoacán son los estados que ya da por perdidos para su partido.

Y todos los días salen nuevas encuestas que coinciden con esa misma apreciación.

¿Será por eso que a la gobernadora Sansores, de buenas a primeras, le dieron “ganas de perdonar” a Eliseo? Es probable, pues ya siente que el agua le está llegando a las narices, y de ser así lo primero que hará será tratar de salvar su propio pellejo.

Ya constató que el regreso de Fernández Montufar a Campeche fue apoteósico. Aglutinó a seis partidos diferentes que se declararon dispuestos a luchar a su lado, y para demostrar su fuerza, miles de campechanos fueron a darle la bienvenida en el malecón, durante el informe de la alcaldesa Biby Rabelo.

Por ello, vale la pena insistir: se entiende la desesperación de Layda Sansores, más no se justifica en absoluto, porque está violando de manera descarada, impune y flagrante las leyes electorales, ante el mutismo cómplice de los consejeros y de los magistrados electorales.

En su incontrolable desesperación, Sansores San Román se despojó de su antifaz y decidió utilizar instalaciones oficiales, como la Sala de los Gobernadores de Palacio de Gobierno, como recinto partidista para planear las estrategias a favor de su candidato.

Su “Martes del Jaguar” se sigue usando descaradamente como plataforma para impulsar a Pablo y para difamar, calumniar e insultar a sus opositores, principalmente a Eliseo Fernández Montufar. Ya no hay rubor, prudencia ni recato.

Layda ya demostró que hará todo lo que esté en sus manos para imponer a su delfín, y por más que se burle de la inteligencia de los campechanos, ofreciendo que “la campaña de la Cuarta Transformación será de puro amor”, la verdad es que seguirá usando a las fiscalías estatal y anticorrupción, así como al Poder Judicial, para tratar de eliminar a sus adversarios.

En el pasado Martes del Jaguar lanzó la amenaza al decir que el expediente contra Eliseo sigue abierto, y que el Tribunal Administrativo aún puede inhabilitarlo, pese a que un juez federal ya le devolvió todos sus derechos políticos.

¿Hasta dónde llegará la arbitraria y abusiva señora Sansores para aniquilar a la oposición en Campeche?

Ya vimos y ya escuchamos que no tiene frenos, que para ella no hay límites y que aún viene lo peor para el bloque opositor que ha decidido enfrentarse a ella con la intención de derrocarla.

Así que habrá que estar preparados para todo.