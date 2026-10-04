ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL PIERDE LA VIDA EN FATAL ACCIDENTE EN LA CARRETERA CAMPECHE – TENABO

La madrugada de este domingo, un elemento de la Policía Estatal perdió la vida tras un accidente ocurrido sobre la carretera federal Campeche-Mérida, en el tramo Tenabo-Xkuncavé.

El percance se registró a la altura del acceso a la unidad de producción Mozón, donde el agente quedó involucrado en un choque con un tráiler y murió en el lugar.

Tras el accidente, parte de la carretera quedó cerrada y el tránsito fue habilitado por el otro carril en doble sentido, mientras bomberos y cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.