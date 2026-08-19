miércoles, agosto 19, 2026
Lo último:
Municipales

CAE GRUPO DE 7 PERSONAS EN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EN HOPELCHÉN

Hopelchén.- Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades federales y estatales, detuvieron a 7 personas durante la ejecución de dos órdenes técnicas de investigación en Hopelchén, Campeche, el 14 de agosto, dieron a conocer las comandancias de la X Región Militar y 33/a. Zona Militar.

En el operativo fueron asegurados dos inmuebles, dos armas de fuego, 16 cartuchos, un cargador, 56 dosis de yerba verde con características similares a la mariguana, 41 dosis de una sustancia parecida a la metanfetamina y 12 más de polvo blanco similar a la cocaína.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en Campeche (FGECAM), que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los involucrados.

También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

También te puede gustar

¡IMPARABLE LA VIOLENCIA! BALEAN CASA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD; NO HAY HERIDOS NI ALGÚN DETENIDO

En la Federación Local de la CTM, condenaron desplazamiento de la mano de obra local

VINCULAN A PROCESO POR COHECHO A POLICÍA DE CALKINÍ Y LO SEPARAN DEL CARGO POR SEIS MESES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *