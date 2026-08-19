CAE GRUPO DE 7 PERSONAS EN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EN HOPELCHÉN

Hopelchén.- Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades federales y estatales, detuvieron a 7 personas durante la ejecución de dos órdenes técnicas de investigación en Hopelchén, Campeche, el 14 de agosto, dieron a conocer las comandancias de la X Región Militar y 33/a. Zona Militar.

En el operativo fueron asegurados dos inmuebles, dos armas de fuego, 16 cartuchos, un cargador, 56 dosis de yerba verde con características similares a la mariguana, 41 dosis de una sustancia parecida a la metanfetamina y 12 más de polvo blanco similar a la cocaína.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en Campeche (FGECAM), que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los involucrados.

También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.