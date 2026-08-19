RETIENE ARTEC COLECTIVO “ROJO” POR PLACAS EXTEMPORÁNEAS; TAXISTA DEL FUTV DENUNCIA QUE SÓLO A SU GREMIO REVISAN

San Francisco de Campeche.- Durante un operativo sorpresa en el malecón para verificar documentación, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) retuvo al colectivo “rojo” con número 8001 que cubre la ruta Hecelchakán-ciudad capital, por portar placas extemporáneas.

Policías estatales apoyaron labores en el filtro de revisión.

Tras mostrar sus documentos en regla, un taxista del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) se quejó de que sólo están parando a los de su gremio. “Tienes tu documentación en regla y te siguen checando a ver con qué te pueden parar”, recriminó.

En tanto, uno de los encargados del operativo explicó que checan que licencias, pólizas de seguros, tarjetones y tarjetas de circulación estén vigentes, y que las unidades tengan equipos de seguridad, como refacciones, extinguidores y botiquines de primeros auxilios, en buenas condiciones, y si alguien no cumple algún requisito se le pide pasar mañana o esta semana a la Artec, al área de Inspección, con el exhorto y subsanada la observación para que lo sellen.