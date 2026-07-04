CIRCULA EN REDES: PRESUNTO ACOSO LABORAL EN EL HOSPITAL RURAL DE MAMANTEL, DENUNCIAN

Personal del área de Enfermería del Hospital Rural de Mamantel denunció de manera anónima presuntos casos de acoso laboral que, aseguran, se han presentado desde hace varios meses en detrimento de la salud física y emocional de algunos compañeros.

De acuerdo con los denunciantes, una enfermera desarrolló un cuadro de depresión por el cual recibe atención médica especializada, debido a las situaciones que enfrentó en el nosocomio.

También señalaron que existen presuntos actos de host¡gam¡ento, cambios de servicio fuera de los horarios establecidos en el contrato colectivo, amenazas, int¡midación, favoritismo hacia algunos empleados y malos tratos hacia otros.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades del sector salud a investigar la denuncia y, en su caso, aplicar los correctivos correspondientes para garantizar un ambiente laboral digno.