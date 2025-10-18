EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 18 DE OCTUBRE DE 2025

MIENTE LAYDA, PAGA A PERIODISTAS.

Ha dicho hasta el cansancio que no le paga a ningún medio de comunicación, menos aún a periodistas chayoteros, pero si así fuera, Layda Sansores no mantendría un presupuesto para Comunicación Social cada vez más abultado. Su gobierno pagó casi medio millón de pesos al apologista de la 4T y servil jilguerillo conocido como Lord Molécula, por un servicio que no puede prestar, o sea, pagó un injustificado embute del cual nada aclaró en su patético show del pasado martes.

Carlos Pozos Soto, mejor conocido como Lord Molécula, recibió del gobierno de Layda Sansores la cantidad de 474 mil 763 pesos en diciembre de 2023, a través de la Administración Portuaria Integral, por el servicio de “Posicionamiento Estratégico de los Puertos de Campeche a Nivel Nacional e Internacional”, lo cual quedó plasmado en el contrato APICAM/SER/ADJ-D/DICOMER/076/2023.

La información, revelada por el periodista Jorge García Orozco, dejó claro que Lord Molécula cobró al Gobierno de Campeche por un servicio que no podía prestar, pues “los medios que se le conocen son prácticamente insignificantes”. La factura extendida por Carlos Pozos Soto el 8 de diciembre de 2023, cuyo CFDI está vigente y ya no es cancelable, fue pagada y el monto cobrado en su totalidad. ¿Qué opina al respecto Layda Sansores? ¿Así se acaba la corrupción?

INERTE SHEINBAUM ANTE DESASTRES.

Fue el nefasto y corrupto Andrés Manuel López Obrador quien decidió que no era necesario tener un Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Lo desapareció y ahora ante las inundaciones por el desborde de ríos y lluvias que se padecen en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, el gobierno no tiene capacidad de respuesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que tiene 19 mil millones de pesos para hacer frente a la contingencia… pero no se ve que haga nada. Tan es así que hizo un llamado a los empresarios para que donen despensas a los damnificados y presten equipos y maquinarias para las labores de limpieza y desazolve. Y como los empresarios que más beneficios han obtenido con los gobiernos de la Cuarta Transformación son los grupos criminales, de inmediato circularon los videos del personal del CJNG repartiendo despensas. ¿NarcoEstado?

Pese a la desgracia, Sheinbaum permanece inerte. Ante la súplica desesperada de ayuda de los afectados, la presidenta declara de dientes para afuera que los apoya “con toda la fuerza del Estado”, peeeero que primero va a realizar un censo para conocer la situación real de cada persona. O sea, no habrá apoyo inmediato de su gobierno, que permanece paralizado ante la tragedia. ¿No que primero los pobres?