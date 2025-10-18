SI LOS POCHITAXIS DE CARMEN NO ENTRAN A LA NORMATIVA HAY QUE VER CÓMO ACTUAMOS, ADVIERTE EL DIRECTOR DE LA ARTEC

Durante el “viernes de acciones”, el director del Instituto Estatal del Transporte de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, advirtió que en el tema del transporte irregular conocido como pochitaxis en Ciudad del Carmen, “hay que regularlos, y si no entran en la normatividad, hay que ver cómo actuamos”.

Además, anunció que uno de sus primeros proyectos será instalar una oficina física de la Artec en la Isla.