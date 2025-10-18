sábado, octubre 18, 2025
CAMIONETA “CORTA” PASO A MOTOCICLETA Y DEJA CON PROBABLE FRACTURA EN UN BRAZO A UNA MUJER

Sobre la avenida Circuito Baluartes, a la altura de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, el conductor de una camioneta invadió el carril y “cortó” la circulación a una moto, cuyos pasajeros cayeron al suelo y uno de ellos, una mujer, sufrió probable fractura en el brazo derecho.

Al lugar del accidente, ocurrido anoche, llegaron agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), al igual que un ajustador de seguros para los trámites correspondientes o arreglo entre las partes para el pago de daños y gastos médicos de la fémina, con lo cual evitó la intervención policiaca.

El responsable circulaba a exceso de velocidad en dirección al malecón o zona centro cuando invadió carril. Los policías estatales pidieron apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos colocaron un vendaje en el brazo de la mujer.

