CONDUCTORA “BRINCA” CAMELLÓN CENTRAL, CRUZA CARRIL CONTRARIO Y CHOCA CONTRA PARED DE REFACCIONARIA; IBA CON SUS 3 HIJOS MENORES

AL PARECER ESTABA EBRIA Y LA DETIENEN POR INTENTAR AGREDIR CON UN TUBO A UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Sobre la avenida 10 de Julio de la colonia Benito Juárez, una mujer en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo Nissan tipo Altima, color gris y sin placas, “brincó” el camellón central, cruzó el carril contrario y chocó contra la pared de una refaccionaria, lo que dejó lesiones al copiloto y presunta pareja, y la detuvo la policía tratar de agredir con un tubo a un elemento de Protección Civil.

El copiloto se golpeó contra el panorámico, y junto con los 3 hijos menores de la mujer que también iban en el vehículo, fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil, tras presentar crisis nerviosa y algunos golpes leves.

Los policías municipales sometieron a la fémina para trasladarla a los separos de la corporación. El vehículo fue asegurado y trasladado en grúa al corral