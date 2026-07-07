ABOGADO DE LEY SABINA DENUNCIA HABER RECIBIDO AMENAZAS POR PARTE FAMILIARES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA

El abogado Miguel Carrillo Vela, quien ha llevado casos del colectivo Ley Sabina, denunció a través de un video difundido en redes sociales que ha recibido amenazas presuntamente por parte de familiares del presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, los cuales, podrían intentar hacerle un “levantón”, por lo que responsabilizó al alcalde de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad o la de sus colaboradores.

“Juan Carlos, si tú no estás enterado, cállale la boca a tu hermano, cállale la boca a tu primo porque te van a meter en un gran problema”, advirtió el abogado, señalando que a pesar de las amenzas, continuará visitando Escárcega para ejercer su labor profesional, subrayando que nada ni nadie lo limitará.

Además de responsabilizar a los familiares del alcalde, el abogado criticó la inseguridad en Escárcega y la presunta colusión de autoridades con grupos delictivos, asegurando que la delincuencia organizada opera libremente con presunta colusión de autoridades estatales y municipales de Campeche.