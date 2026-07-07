MUJER RESULTA CON GOLPES MENORES TRAS IMPACTO DE MOTOCICLETA EN AVENIDA BAJA VELOCIDAD

Una mujer que conducía una motocicleta a exceso de velocidad resultó con golpes menores tras impactarse por alcance contra un vehículo en la avenida Baja Velocidad, cuando el conductor de este último redujo la velocidad ante un automóvil que daba vuelta para ingresar a la unidad habitacional Kalá.

El accidente ocurrió poco antes de las 3 de la tarde, cuando la motociclista circulaba en una Bajaj Discovery azul con placas del estado con dirección hacia la unidad habitacional Colonial Campeche. Al llegar al cruce con la calle Conduacan, la mujer impactó la parte trasera del vehículo marca KIA, cayendo al pavimento y sufriendo l£s!øn£s leves que no requirieron atención de una ambulancia.

Los ocupantes del automóvil descendieron para auxiliarla y se comunicaron con familiares de la motociclista para llegar a un acuerdo. Agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio para abanderar la zona y tomar conocimiento del hecho. Finalmente, los involucrados resolvieron la situación mediante la intervención de una aseguradora, sin que se registraran complicaciones mayores.