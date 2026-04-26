EXPEDIENTE | TIEMBLA MORENA ANTE POSIBLE ALIANZA OPOSITORA

Se está hablando mucho de la probable alianza en Campeche entre Movimiento Ciudadano (Moci) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones a gobernador en 2027, como un factor que podría sacar a Morena del poder y ceder la gubernatura a alguien surgido de la alianza opositora. Analistas nacionales advierten que será una contienda muy cerrada, en donde por el momento la balanza no se inclina hacia ningún lado.

Una encuesta de la consultora C&E Research publicada el pasado 20 de abril difundida por Pollsmx y Políticomx, le concede al morenista Pablo Gutiérrez Lazarus el 38.7 % de las intenciones del voto, y al mocista Eliseo Fernández Montufar otro 38.7 por ciento. Es decir, a poco más de un año de la elección, se está hablando como en 2021, de un probable empate técnico.

La misma encuesta le concede al priísta Christian Castro Bello el 3.2 por ciento de la intención del voto, y a la panista Nelly Márquez el 2.2. El 17.2 por ciento aún no sabe por quién votará.

En las elecciones de 2021, Layda Sansores y su alianza con el PT, obtuvieron 139 mil 503 sufragios (33.25%); Eliseo Fernández, quien fue solamente con Moci, acumuló 133 mil 627 votos, (31.93%) y el priísta Christian Castro, quien fue en alianza con el PRD y el PAN, sumó 129 mil 129, para un 30.82%.

El que se avizora para 2027 no es un panorama similar al de 2021, puesto que la batalla se centrará básicamente en dos fuerzas, Morena y Movimiento Ciudadano, de manera que el resultado final se definirá con base en las alianzas que ambos partidos puedan concretar en los próximos meses.

Contra su postura de 2021 de no aliarse con nadie, e incluso de hacer una campaña muy a su estilo, Eliseo Fernández Montufar planteó desde diciembre pasado la necesidad de que la oposición vaya en un solo bloque para enfrentar a Morena. Su llamado obtuvo respaldo verbal de

priístas destacados como Ricardo Medina Farfán, y aunque Alejandro Moreno no se ha referido en concreto sobre unirse a Moci, sí ha hablado de manera frecuente de formar una “gran alianza opositora” en Campeche, como requisito indispensable para ganar.

¿Quiénes se aliarían con Moci? Aparentemente su coalición con el PVEM está amarrada desde el momento en que se designó como delegado del CEN de ese partido al joven Iván Valenzuela Sánchez, a quien varios medios nacionales presentaron como yerno de Eliseo Fernández.

No existe aún el documento que formalice la alianza, pero todo apunta a que ambos partidos van a ir juntos para postular, sea a Eliseo Fernández Montúfar, en caso de que recupere sus derechos políticos de los cuales fue despojado a la mala por el Gobierno de la señora Sansores, o con Biby Rabelo de la Torre, alcaldesa de la capital y una de las principales referentes de Moci en Campeche.

De concretarse la alianza con el PRI, se especula que Moreno Cárdenas exigirá proponer a un candidato surgido de su partido, sea el diputado federal Christian Castro, la senadora Karla Toledo, o algún otro personaje de su absoluta confianza. Pero ¿alguno de los mencionados podría hacer un mejor papel que Eliseo o que Biby? Parece que no.

No se descarta que otros partidos se integren a esa posible alianza opositora, sobre todo los de reciente creación como Somos.mx o la agrupación política “Que siga la democracia” que ha venido trabajando el exdiputado morenista José Luis Flores Pacheco, se dice que con el apoyo del grupo de Eliseo.

Por su parte Morena y el PT han reiterado que van a ir juntos a la elección del 2027, y que a pesar de su desastrosa administración, el abanderado será el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, quien es el mejor posicionado entre los aspirantes de ese partido.

¿Con qué otros partidos se aliaría Morena en Campeche? La posibilidad de que lo haga con el PAN es una aberración política si se considera la hostilidad que han mostrado los dirigentes de ambos partidos y los agarrones de antología que protagonizan sus legisladores federales en el Congreso de la Unión.

Puede haber sin embargo, una alianza de facto con la corrupta dirigencia panista que hay en Campeche, que postularía a un candidato sin arrastre para hacer el trabajo sucio a la gobernadora Sansores y a su partido.

En este contexto, es evidente que la coalición que está trabajando Movimiento Ciudadano es más sólida y genera mejores expectativas que la que tienen por el momento Morena y la gobernadora.

Y si a eso le sumamos la amplia base de repudio popular contra la mandataria y el voto de castigo que surgirá desde las mismas filas morenistas, entonces claramente se aprecia que Campeche camina hacia una transición en donde el partido guinda y la señora Sansores pasarán a la historia como el peor Gobierno que hemos tenido.